Губернатор сменил цифровую «прописку»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил об уходе из мессенджера Telegram. Со среды он использует для работы только мессенджер Max, став первым главой субъекта РФ, который полностью перешел на новую цифровую платформу. Уходу Вячеслава Федорищева из Telegram предшествовала возросшая активность губернатора в прежнем мессенджере, сообщения о взломах страницы и неоднозначные высказывания, например, о конфликте певца Егора Крида с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной и решении проблем-сирот с помощью главы ОПГ «Сиротинские». Эксперт считает переход губернатора из Telegram в Max формой «цифровой детоксикации».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Со среды Telegram-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева прекратил работу. Накануне ночью глава региона записал видео, в котором предупредил о том, что переходит в новый мессенджер Max.

«Я прощаюсь с вами, уважаемые подписчики в Telegram. С завтрашнего дня работаю только в Max. Там не будет ничего лишнего, кроме важных новостей о развитии Самарской области»,— отметил Вячеслав Федорищев.

Глава Самарской области стал первым губернатором в РФ, кто полностью перешел на использование мессенджера Max. На момент написания текста его канал в национальном мессенджере насчитывал около 14600 подписчиков.

Вячеслав Федорищев создал свой Telegram-канал после перехода на работу в Самарскую область — в начале июня 2024 года. Губернатор Самарской области обещал сообщать в канале о последних новостях о планах и мерах, которые предпринимает команда правительства для социально-экономического развития области, а также делиться личными впечатлениями о жизни в городе и о том, «какая красивая Самарская область». За один час после создания Telegram-канал Вячеслава Федорищева набрал более 1,5 тыс. подписчиков. На момент ликвидации он насчитывал 110 тыс. подписчиков.

Свой канал в Max Вячеслав Федорищев создал 21 августа 2025 года и вел его параллельно с Telegram-каналом. Фактически каналы дублировали друг друга с той лишь разницей, что в Max губернатор публикует в основном официальную информацию о встречах, решениях и мерах поддержки разных групп жителей. А в Telegram-канале, особенно в последнюю неделю, спектр и стилистика высказываний главы региона были более широкими и не всегда относились к Самарской области. Например, 7 сентября Вячеслав Федорищев попросил певца Егора Крида приехать в регион после конфликта исполнителя с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

В начале сентября она назвала концерт Егора Крида в Лужниках «голой вечеринкой» и утверждала, что получила жалобы от посетителей мероприятия на откровенные танцы. Певец ответил, что не считает танец предосудительным, и напомнил главе организации о ее публичных поцелуях с певцом Shaman (Ярославом Дроновым).

«Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки,— заявил глава региона в своем Telegram-канале. — Вот, Егор, ты не прав». Вячеслав Федорищев добавил, что не хочет обсуждать заочно, почему певец занимает неверную, по его мнению, позицию. «Уверен, ты поймешь, что ты неправ»,— добавил он.

Также Вячеслав Федорищев пригласил на разговор исполнителя и друга певца, президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, а затем сообщил в своем ТГ-канале, что дождался звонка господина Кремлева. Пользователи заподозрили, что канал главы региона взломали, но пресс-служба губернатора опровергла эту информацию.

После этого в своем ТГ-канале Вячеслав Федорищев намекнул главе ОПГ «Сиротинские» Игорю Сиротенко, что авторитет может оплатить жилье детям-сиротам из Самарской области. В регионе, по словам губернатора, 4,5 тыс. сирот нуждаются в получении жилья, и у властей есть план по ликвидации этой очереди в течение трех лет. На эти цели потребуется 25 млрд руб., при этом, по информации губернатора, суммарный доход от похоронного бизнеса ОПГ «Сиротинские» составил примерно такую же сумму за пять лет. «Если бы Сирота (главарь ОПГ "Сиротинские" Игорь Сиротенко.— «Ъ») отдал бы все эти деньги сиротам, мы бы не имели такой очереди. Это очень страшно»,— заявил глава региона.

При этом в ТГ-канале Вячеслава Федорищева и в его канале в Max комментарии закрыты: пользователи могут лишь ставить реакции на публикации губернатора. Написать главе региона жители могут лишь в его аккаунте в соцсети «ВКонтакте» (108,2 тыс. подписчиков), где есть возможность комментировать посты. Но на них Вячеслав Федорищев обычно не отвечает: за него жителям пишут уполномоченные ведомства и организации. При этом губернатор неоднократно лично отвечал комментаторам в других ТГ-каналах на замечания и оскорбления в его адрес, предлагая созвониться.

Политолог Константин Калачев считает, что уход Вячеслава Федорищева из Telegram в Max является формой «цифровой детоксикации».

«Все его пребывание в Telegram сопровождалось скандалами. У Вячеслава Федорищева совершенно явная зависимость от соцсетей, ему 36 лет. Уход из Telegram – это как бы обнуление ситуации, уход от хейтеров и хейта, закрытие темы скандалов. Думаю, что дело не только в том, что он очень хочет отличиться, стать первым, кто будет присутствовать только в Max. Просто его личный опыт пребывания в других сетях и мессенджерах был неоднозначным. Здорово, конечно, что он окончательно перешел из Telegram в Max. Наверно, это оценят те, кто занимается продвижением Telegram-канала и, вероятно, в дальнейшем количество подписчиков у того или иного губернатора будет одним из показателей KPI»,— убежден эксперт.

Георгий Портнов