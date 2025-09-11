Подготовлен проект бюджета Барнаула на 2026 год

Мэрия Барнаула подготовила проект городского бюджета на 2026 год. Он был представлен на заседании муниципальной комиссии по бюджетным проектировкам.

По сообщению официального сайта столицы Алтайского края, доходы городского бюджета составят 31,14 млрд руб., расходы — 32,48 млрд руб. Таким образом, дефицит запланирован в объеме 1,34 млрд руб.

«Показатели межбюджетных трансфертов включены в проект согласно действующему краевому бюджету на 2025-2027 годы. После вынесения проекта краевого бюджета объемы доходной и расходной частей соответственно уточнятся»,— приводится в сообщении комментарий председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Ольги Шерниной.

Доходы бюджета Барнаула 2025 года на 1 сентября составили 11,98 млрд руб., расходы — 16,32 млрд руб.

Валерий Лавский