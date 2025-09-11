ПАО «Т Плюс» обязали демонтировать теплосети, проложенные под землей чужого участка
Орджоникидзевский суд Перми обязал ПАО «Т Плюс» демонтировать тепловые сети, проходящие по территории чужого земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Ранее в суд обратился житель Орджоникидзевского района Перми, проживающий в частном доме на своем земельном участке. Согласно действующим правилам землепользования и застройки Перми, участок полностью расположен в территориальной зоне Ж-4, то есть в зоне индивидуальной жилой застройки городского типа. Между тем по территории данного земельного участка подземным способом проложена часть тепловой трассы, собственником которой является ПАО «Т Плюс», с установлением границ охранной зоны. Наличие тепловой трассы под земельным участком, по мнению всех членов семьи заявителя, нарушает их права как собственников участка и создает угрозу жизни и здоровью.
При проведении по делу судебной экспертизы было установлено, что теплотрасса возведена с нарушением проектной и разрешительной документации и незаконно размещена на земельном участке истцов. Кроме того, при определенных условиях (например, при аварии, повреждении конструкции, проведении земляных работ) наличие теплосети может представлять потенциальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в этот момент на земельном участке. Экспертиза также признала возможным перенести участок теплосети за границы земельного участка истцов. Выполнить демонтаж энергетики должны в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.