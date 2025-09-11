Анатолия Воробьева утвердили на посту первого замгубернатора Курганской области

Первым заместителем губернатора Курганской области назначен Анатолий Воробьев, исполнявший обязанности по должности с марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Анатолий Воробьев с 2019 по 2022 годы был вице-губернатором, курирующим сферу жилищно-коммунального хозяйства. В марте этого года начал работу в должности исполняющего обязанности первого заместителя главы региона. На новом посту он продолжает заниматься вопросами ЖКХ, а также координирует деятельность департамента государственного регулирования цен и тарифов и департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в части полномочий, касающихся обращения с твердыми коммунальными отходами и незаконными свалками.

Виталина Ярховска