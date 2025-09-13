Крупный пермский застройщик регистрирует бренд

ООО «Холдинг ПМД» подало заявку на регистрацию торгового знака компании — ПМD, сообщается на сайте znakoved. Под указанным брендом пермский девелопер намерен оказывать услуги по страхованию, финансовой деятельности, проводить кредитно-денежные операции и операции с недвижимостью. ООО планирует также производить товары и услуги, которые связаны с рекламой, управлением предприятием и консультациями в бизнес-сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: znakoved.ru Фото: znakoved.ru

«Мы работаем с этим логотипом уже некоторое время, решили зарегистрировать право на нашу интеллектуальную собственность»,— пояснили в компании. Застройщик объяснил и использование латинской D в названии. «Это вариант написания рукописной буквы Д»,— сказали в компании.

Холдинг ПМД входит в топ-3 крупнейших региональных застройщиков за первое полугодие 2025 года, занимая третье место — за застройщиком ПМД, в стадии строительства которого находится 137,9 тыс. кв. м — это пять ЖК и 7,2% доли регионального рынка.