Почти 300 млн рублей управление собственностью направило в бюджет Омской области

С начала 2025 года неналоговые поступления в бюджет Омской области от управления региональной собственностью составили более 297,5 млн руб. Из этой суммы 185,8 млн руб. были перечислены хозяйственными обществами, акционером которых является регион, сообщает пресс-служба областного минимущества.

По данным ведомства, плановые показатели по этому направлению были выполнены на 104,5%. Отмечается, что ОАО «Омский аэропорт» перечислило в бюджет региона 102,4 млн руб. (в мае этого года стало известно, что Омский аэропорт направил около 120 млн руб. на выплаты дивидендов акционерам), АО «Высокие технологии» — 49,1 млн руб., АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» — 23,5 млн руб.

Кроме того, средства в бюджет были направлены от аренды объектов недвижимости и земельных участков — 66,1 млн руб., от приватизации имущества — 19,7 млн руб., прочие поступления составили 25,9 млн руб.

Александра Стрелкова