Гана согласилась принимать депортируемых из США африканцев

Западноафриканская страна Гана приняла решение принимать на своей территории граждан различных стран Африки, которых депортируют с территории США. С аналогичной просьбой к Гане ранее обратилось американское правительство, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление президента Ганы Джона Махамы.

Уточняется, что соглашение о депортации было подписано после того, как Вашингтон повысил тарифы на товары из Ганы и ограничил выдачу виз гражданам этой страны. Гана, имеющая соглашение о безвизовом обмене с рядом стран Африки, уже приняла первую группу из 14 человек, депортированных из США. В составе этой группы были несколько граждан Нигерии и Гамбии, которые «вернулись в свои страны».

Власти граничащей с Ганой Нигерии ранее выступили против принятия депортированных из США граждан третьих стран. Глава МИД Нигерии Юсуф Туггар, в частности, заявлял, что США оказывает давление на африканские страны, чтобы они «принимали депортируемых граждан Венесуэлы, в том числе содержащихся сейчас в американских тюрьмах».

Влад Никифоров