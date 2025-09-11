Китай предостерег США от вмешательства в свои внутренние дела

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио в среду призвал партнеров работать сообща во имя мира и процветания во всем мире, передает агентство «Синьхуа». Также он подчеркнул негативность недавних высказываний и действий со стороны США, подрывающих законные права и интересы Китая.

Китайский дипломат отметил, что действия США являются вмешательством во внутренние дела КНР и не способствуют улучшению и развитию китайско-американских отношений. Он призвал американскую сторону проявлять осторожность в словах и действиях, особенно в вопросах, касающихся таких коренных интересов Китая, как Тайвань.

Как сообщает Reuters со слов заместителя официального представителя Госдепартамента Томми Пиготта, Марко Рубио в разговоре подчеркнул «важность открытого и конструктивного общения по ряду двусторонних вопросов». Также обсуждались «другие глобальные и региональные проблемы в продолжение дискуссий в Куала-Лумпуре» (в ходе встречи в июле на полях Регионального форума АСЕАН).

Днем ранее состоялись переговоры по видеосвязи министра обороны КНР Дун Цзюня с главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным «Синьхуа», Дун Цзюнь в ходе беседы указал на важность взаимного уважения интересов друг друга. При этом он заявил, что любые попытки или акты вмешательства, нацеленные на силовую поддержку сепаратисткой деятельности по достижению «независимости Тайваня» или использование Тайваня для сдерживания Китая, обречены на провал.

