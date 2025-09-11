Трамп пообещал призвать к ответственности всех виновных в убийстве Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп после убийства правого активиста Чарли Кирка пообещал призвать всех, кто виновен в этом к ответственности.

«Моя администрация найдет всех и каждого, кто внес свою лепту в эти зверства и другие акты насилия по политическим мотивам»,— сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Truth Social.

Ранее он приказал приспустить американские флаги по всей стране в честь погибшего. О случившемся также высказались многие американские политики, среди которых экс-президенты Джо Байден и Барак Обама, а также экс-кандидат в президенты Камала Харрис.

В господина Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юта. На распространившихся в интернете кадрах видно, что пуля попала активисту в шею. После его доставили в больницу, позже Дональд Трамп в Truth Social сообщил о его смерти.