Экс-президент США, член демократической партии Джо Байден прокомментировал убийство правого активиста Чарли Кирка в штате Юта. На случившееся также отреагировали и другие американские политики, среди которых экс-президент Барак Обама и экс-кандидат в президенты Камала Харрис.

«В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно»,— сообщил господин Байден.

Еще один экс-президент США Барак Обама выразил соболезнования семье погибшего активиста. «Мы пока не знаем, что двигало человеком, застрелившим Чарли Кирка, но такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии»,— написал он.

«Я глубоко потрясена стрельбой в Юте. Позвольте мне прояснить: политическому насилию нет места в Америке. Я осуждаю этот акт, и мы все должны работать вместе, чтобы он не привёл к ещё большему насилию»,— заявила Камала Харрис.

В господина Кирка выстрелили во время дебатов в Университете долины Юта. После его госпитализировали в тяжелом состоянии, спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о его смерти.