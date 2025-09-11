Задержанного по подозрению в убийстве соратника Трампа Чарли Кирка освободили

Ранее задержанный подозреваемый в убийстве правого активиста и соратника Дональда Трампа Чарли Кирка был освобожден после допроса силовиками. Об этом сообщил глава ФБР Каш Патель в соцсети Х.

«Расследование продолжается, и мы продолжим публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности»,— написал он. Личность задержанного не раскрывалась.

В господина Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юта. Губернатор штата назвал убийство политическим. Инцидент прокомментировали президент США Дональд Трамп, экс-президенты Джо Байден и Барак Обама, экс-кандидат в президенты Камала Харрис и другие политики.