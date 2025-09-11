Губернатор штата Юта назвал политическим убийство соратника Трампа Чарли Кирка

Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс назвал политическим убийством смерть правого активиста и соратника Трампа Чарли Кирка. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

В господина Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юта. На распространившихся в интернете кадрах видно, что пуля попала активисту в шею. После случившегося его перевезли в больницу, позже президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях о его смерти.

Директор ФБР Каш Патель сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе, однако позже сообщил, что его отпустили.