В Госдуме хотят снизить до 70 лет возрастной порог для надбавки к пенсии

Межфракционная группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о снижении возрастного порога для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, сообщает «Российская газета». Инициатива предполагает ее увеличение уже с 70 лет.

В настоящее время повышение на 100% фиксированной выплаты, которая с 2025 года составляет 8907,7 руб., установлено лишь для граждан старше 80 лет или являющихся инвалидами I группы. Авторы законопроекта, в числе которых глава комитета по труду Ярослав Нилов, считают эту планку завышенной, ссылаясь на общую ожидаемую продолжительность жизни в 72,8 года. «Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом»,— отметил господин Нилов.

Также законопроект предлагает дифференцированный подход: увеличение выплаты на 100% — с 70 лет, на 200% — с 80 лет или являющимся инвалидами I группы, и на 300% — с 90 лет. Инициатива, как подчеркнул депутат, родилась после приема граждан и получила поддержку коллег из разных фракций.