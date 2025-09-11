Минимум три человека пострадали при стрельбе в школе Колорадо

Три ученика старшей школы в Эвергрине в штате Колорадо, получили тяжелые ранения в результате стрельбы. Их состояние критическое, сообщает CBS.

Власти рекомендовали ученикам не посещать школу. Близлежащая начальная школа Wilmot была временно закрыта.

По данным офиса шерифа округа Джефферсон, информации о личности и количестве стрелявших пока нет. CNN сообщает, что более 100 сотрудников правоохранительных органов проводят поэтапную зачистку здания школы.

Незадолго до этого в соратника президента США Дональда Трампа и правого активиста Чарли Кирка выстрелили во время дебатов в штате Юта, в результате которого он погиб. Инцидент произошел в местном университете.