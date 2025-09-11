NASA ограничило доступ граждан Китая к своим объектам

Американское космическое агентство (NASA) подтвердило «РИА Новости», что ограничило возможности граждан Китая на участие в своей деятельности. Им закрыли доступ к информационным системам и объектам агентства.

Пресс-секретарь агентства Бетани Стивенс объяснила, что NASA приняло внутренние меры, «включая ограничение физического и кибербезопасного доступа к нашим объектам, материалам и сети, чтобы обеспечить безопасность нашей работы».

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи заявил, что США не допустят, чтобы Китай обогнал их в лунных исследованиях.