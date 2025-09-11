В Ярославле воссоздадут историческое крыльцо Дома Окерблома

В Ярославле для объекта культурного наследия «Дом жилой Окерблома», расположенного на улице Республиканской, 53/14, воссоздадут утраченное историческое крыльцо. Размещен соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы.

Трехэтажный дом архитектор Иван Окерблом построил для себя в начале 20 века. Среди сохранившихся построек этого же автора — здание магазина Н. П. Пастухова на углу улиц Первомайской и Кирова.

Основные проектные решения включают раскрытие ранее существовавших входа с улицы Республиканской (в прошлом Духовской) и входа со двора, а также переустройство еще одного входа со двора. Утраченное крыльцо со стороны Республиканской будут воссоздавать на тротуаре на основе архивных фотографий, запланирована установка остекленной входной двери и воссоздание исторического чугунного навеса над входом на колоннах.

Экспертизу проходил акт обеспечения сохранности при проведении работ как самого «Дома жилого Окерблома», так и рядом расположенных исторических объектов. Эксперт дал положительное заключение, срок его обсуждения — с 9 до 22 сентября.

Алла Чижова