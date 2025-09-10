ХК «Автомобилист» выиграл первый матч в новом сезоне, обыграв «Ак Барс» в Казани
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, обыграв казанский «Ак Барс». Игра проходила в Казани и закончилась со счетом 3:6 (1:2,0:4,2:0) в пользу гостей.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В составе «Автомобилиста» дубль оформил Роман Горбунов, по одной шайбе забросили Артем Каштанов, Стефан Да Коста, Рид Буше и Максим Денежкин. У хозяев отличились Кирилл Семенов, Григорий Денисенко и Митчелл Миллер.
Следующий матч «Автомобилист» сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится 12 сентября.