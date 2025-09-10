МВД Польши обнаружило обломки 12 сбитых беспилотников

На территории Польши обнаружили обломки 12 беспилотников, сбитых минувшей ночью, передает Gazeta.pl заявление пресс-секретаря МВД страны Каролины Галецкой.

Обломки были обнаружены в десяти населенных Пунктах Польши, включая Чоснувка, Чесники, Кшивовежба-Колония, Олесно, Вельки-Лан, Вохинь, Выхалев, Вырыки, Заблоце, Мнишкув.

Согласно Reuters, один из дронов, нарушивших воздушное пространство Польши, врезался в крышу дома двух польских пенсионеров. «Я выбежал во двор и увидел, что вся крыша в клочьях, все разрушено»,— цитирует агентство хозяина здания Томаша Весоловского. Ни он, ни его супруга не пострадали.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска сегодня ночью в воздушное пространство Польши влетело 19 БПЛА. Польские власти утверждают, что дроны принадлежали российской армии. Минобороны РФ выразило готовность провести по этому поводу консультацию с польским военным ведомством.