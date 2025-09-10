Кинокомпания Legendary выплатила $3 млн за права на книгу по фанфику о Гарри Поттере

Американская кинокомпания Legendary купила права на экранизацию книги «Alchemised», написанной автором с ником SenLinYu (сокращается до Sen) и основанной на популярном фанфике по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. По данным его источников, Legendary платит Sen $3 млн, и это одна из крупнейших в истории выплат за права на экранизацию книги. The Hollywood Reporter получило у Sen подтверждение покупки прав на экранизацию, других подробностей от автора нет.

Как отмечает The Hollywood Reporter, в 2023 году большую популярность получил написанный Sen фанфик под названием «Manacled». Издание описывает его как темное фэнтези, сочетающее сюжеты из «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и антиутопии «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, в центре которого находятся отношения Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя. На популярной платформе для фанфиков AO3 «Manacled» прочитали около 10 млн человек.

Позднее этот фанфик был переработан Sen в «Alchemised» — это также темное фэнтези, но действие перенесено в альтернативный мир некромантов и алхимиков. 23 сентября это произведение будет выпущено книгой, ее издает Del Rey — подразделение известного американского издательства Penguin Random House. Первый тираж составит 750 тыс. экземпляров, книгу планируется перевести на 21 язык.

Яна Рождественская