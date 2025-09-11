Выборы с человеческим физлицом

Челябинский областной суд 10 сентября признал незаконным решение облизбиркома о запрете предвыборной листовки КПРФ, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Избирком настаивал, что агитматериал нарушает запрет на использование в агитации изображений физических лиц без их согласия, но коммунистам удалось доказать, что сгенерированные нейросетями люди физлицами считаться не могут. Эксперт называет это решение суда «важным и полезным прецедентом» в преддверии выборов в Госдуму 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгенерированные ИИ агитационные материалы КПРФ

Фото: КПРФ Сгенерированные ИИ агитационные материалы КПРФ

Фото: КПРФ

О том, что Челябинский облсуд удовлетворил иск местного отделения КПРФ, требовавшего отменить решение избиркома о запрете выпущенного коммунистами агитматериала, “Ъ” сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. Это произошло 10 сентября, всего за два дня до начала трехдневного голосования на выборах в законодательное собрание региона.

Напомним, листовку в стилистике советского плаката челябинские коммунисты сгенерировали при помощи ИИ. В центре изображения с подписью «Нам важен каждый» нейросеть поместила нескольких граждан. Облизбирком запретил материал 22 августа, мотивировав это тем, что авторы нарушили выборное законодательство, разрешающее использовать в агитации только образы конкретного кандидата либо «неопределенного круга лиц». Заодно комиссия сослалась на постановление пленума Верховного суда, признавшего нарушением использование в агитации посторонних лиц, созданных «с использованием компьютерных технологий».

В партии с доводами избиркома не согласились и обратились в суд. «Это полностью выдуманные образы, которые физическими лицами являться не могут»,— пояснял “Ъ” первый секретарь обкома Игорь Егоров. Избирком фактически признал, что ИИ способен создавать физлиц в юридическом смысле, недоумевал Юрий Афонин, добавляя, что «такое расширительное толкование нормы создает довольно опасный прецедент».

В своем иске коммунисты указали, что на плакатах нет физических лиц, поскольку изображение человека может считаться таковым, только когда позволяет идентифицировать конкретного гражданина. Стилизованные же графические фигуры или абстрактные изображения людей не содержат индивидуализирующих признаков и персональных данных и не дают возможности соотнести изображение с конкретным субъектом права. Суд с позицией партийцев согласился.

По мнению электорального юриста Олега Захарова, решение избиркома о признании сгенерированных нейросетью людей физлицами «изначально казалось нонсенсом». Запрет на использование изображений реальных лиц в агитации обходили «как раз рисунками вымышленных людей, которые априори нельзя считать изображением физического лица», напомнил эксперт: «Нейросеть делает портреты более реалистичными, но никак не реальными живыми людьми». Господин Захаров считает такое решение суда в преддверии выборов в Госдуму-2026 «важным и полезным прецедентом», который позволит кандидатам и партиям гибко выстраивать агитацию, не нарушая закон, но и не «выхолащивая изюминку» агитматериалов, их живое наполнение.

А вот в отдельном регулировании использования ИИ в агитации юрист смысла не видит. Ранее была популярна идея о специальном регулировании агитации в интернете, но фактически все закончилось ничем, напоминает Олег Захаров. «На интернет распространили существующее регулирование с учетом специфики, но без особых корректировок текста закона. Плюс раз в пару лет Верховный суд выпускает обзоры по выборам, где суммирует такие кейсы, чтобы было единообразие и простые лекала для нижестоящих судов. Так что вполне можно обойтись без кардинальных поправок к закону»,— заключает эксперт.

Григорий Лейба