Умерла почетный профессор МГУ и филолог из Дагестана Аза Тахо-Годи

В возрасте 102 лет умерла филолог-классик и заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова Аза Тахо-Годи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Уроженка Дагестана Аза Тахо-Годи написала более 800 научных работ.

С 1962 по 1996 годы заведовала кафедрой классической филологии филфака МГУ. С 1990 года Аза Тахо-Годи также возглавляла Культурно просветительское общество «Лосевские беседы». Общество создали в память о ее научном руководителе и муже, философе Алексее Лосеве.

Мария Хоперская