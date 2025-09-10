«Молот» взял половину очков в выездной серии

Хоккеисты «Молота» завершили первую гостевую серию сезона в чемпионате ВХЛ поражением от «Горняк-УГМК».

Первые два периода завершились лидерством хозяев льда. В начале третьей двадцатиминутки команда сумела сравнять счет.

Отличился Валерий Поляков. Однако развить успех гостям не удалось, итог поединка— 4:1.

В результате первого выездного турне нового сезона «Молот» одержал две победы и потерпел два поражения.

Следующий матч подопечные Альберта Мальгина проведут на родном льду 14 сентября против команды «Олимпия» из Кирово-Чепецка.