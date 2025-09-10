Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с нарушениями в школе Дагестана
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с отсутствием водоснабжения в одной из школ Республики Дагестан. О многочисленных нарушениях стало известно из публикаций в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Жители села Рукель Дербентского района жалуются на то, что в школе нет горячей и холодной воды, а питание ученикам предоставляется с перебоями. Несмотря на неоднократные штрафы, которые выписывались руководству школы, ситуация не изменилась.
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Центральный аппарат ведомства следит за ходом расследования.