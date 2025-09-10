Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с нарушениями в школе Дагестана

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с отсутствием водоснабжения в одной из школ Республики Дагестан. О многочисленных нарушениях стало известно из публикаций в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители села Рукель Дербентского района жалуются на то, что в школе нет горячей и холодной воды, а питание ученикам предоставляется с перебоями. Несмотря на неоднократные штрафы, которые выписывались руководству школы, ситуация не изменилась.

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Центральный аппарат ведомства следит за ходом расследования.

Мария Хоперская