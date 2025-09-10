В Черноземье 11 сентября сухо и солнечно, от +6°C до +22°C

В четверг, 11 сентября, в регионах Черноземья прогнозируется сухая солнечная погода. Температура будет варьироваться от +6°C до +22°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +10°C, днем — +22°C.

В Воронеже ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до +9°C. Днем — подрастет до +21°C.

В Курске в течение суток сухая и ясная погода. Ночью температура составит +10°C, днем прогреется до +20°C.

В Липецке без осадков, ночью температура составит +7°C, днем — +21°C.

В Орле в течение суток от +8°C до +21°C, малооблачно.

В Тамбове без осадков, ночью температура опустится до +6°C. Днем — поднимется до +21°C.

Анна Швечикова