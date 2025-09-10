В Каменске-Уральском после реконструкции открылся стадион «Металлист»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) завершена реконструкция стадиона «Металлист». Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 3 Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера

На территории стадиона обновлены футбольное поле и легкоатлетические дорожки, установлены новые трибуны, уличные тренажеры и детская игровая зона. Особое значение объект имеет для 280 воспитанников школы олимпийского резерва, занимающихся в расположенном рядом Доме спорта «Металлист».

«Теперь в Каменске-Уральском есть все условия для того, чтобы люди любого возраста и уровня подготовки могли заниматься спортом. И, конечно, мы будем поддерживать интерес уральцев к спорту и работать над тем, чтобы регион прирастал спортивными площадками»,— подчеркнул врио губернатора.

Полина Бабинцева