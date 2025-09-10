В Воронежской области вдова и мать солдата судились за его банковскую карту

Суд в отдаленном Грибановском районе Воронежской области удовлетворил иск матери погибшего участника СВО о взыскании 240,5 тыс. «неосновательного обогащения» со вдовы этого военнослужащего. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, сын истицы проходил военную службу по контракту и погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Было заведено наследственное дело, в котором наследниками первой очереди стали мать и вдова солдата. В состав наследства вошли доли в праве общей собственности на земельный участок, а также деньги, находившиеся на счетах военного в банке с начисленными процентами.

Истице, согласно документам суда, стало известно, что с банковской карты сына, находившейся в пользовании вдовы, после гибели военнослужащего были сняты более 481 тыс. Из этой суммы 479 тыс. руб. были получены наличными через банкомат, еще около 2 тыс. «потрачены на бесконтактные покупки». Эти действия расценились как «неосновательное обогащение» супруги наследодателя.

В заявлении жительница Воронежской области просила взыскать в свою пользу со вдовы половину снятых средств — 240,5 тыс. руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 72,9 тыс., а также проценты по день фактического исполнения обязательства, рассчитанные исходя из ключевой ставки Банка России. Судья Грибановского районнного суда, исследовав материалы дела, требования матери военнослужащего удовлетворил в полном объеме.

Анна Швечикова