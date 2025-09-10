Умер российский дипломат Сергей Яковлев

На 78-м году жизни скончался заслуженный российский дипломат Сергей Яковлев. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Сергей Яковлев

Фото: МИД России Сергей Яковлев

Фото: МИД России

Сергей Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве. После окончания МГИМО МИД СССР в 1971 году он посвятил более 40 лет внешнеполитической службе, специализируясь на ближневосточном направлении. За годы работы он занимал различные позиции в посольствах СССР и России в Судане, Египте и Сирии, а также курировал ближневосточное направление в посольстве России в США в 1994–1998 годах.

С 2000 по 2006 год господин Яковлев возглавлял российское посольство в Объединенных Арабских Эмиратах, затем с 2006 по 2011 год был спецпредставителем главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию. С 2011 по 2015 год он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Израиле. С 2007 года имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В МИДе отметили высокий профессионализм, ответственность и человеческие качества Сергея Яковлева, которые заслужили уважение коллег и подчиненных. За заслуги в дипломатической службе он был награжден орденом Дружбы и удостоен звания «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации».