Главе СКР доложат об оказании небезопасных транспортных услуг в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дар поручение доложить о результатах проверки по сведениям об оказании небезопасных транспортных услуг в Саратове. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Так, в этом месяце пассажиры троллейбуса пожаловались водителю на повышенную температуру в салоне, в результате чего одна из женщин потеряла сознание. При этом он не обратил на жалобу никакого внимания, пострадавшей помощь не оказывалась.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту организовали процессуальную проверку. Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин представит господину Бастрыкину доклад о ходе и результатах проверки, ход которой, как и исполнение поручения, поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов