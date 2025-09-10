CNN: Келлог направлялся в Польшу перед налетом БПЛА

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу перед тем, как польские власти сообщили о налете беспилотников. Об этом сообщил источник CNN. Согласно информации телеканала, господин Келлог планировал оттуда поехать на Украину в ближайшие дни.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что минувшей ночью воздушное пространство страны было нарушено как минимум 19 раз, военные сбили несколько БПЛА. Польские власти считают дроны российскими. Дональд Трамп планирует созвониться с польским президентом Каролем Навроцким по этому вопросу. Пока американский президент публично прокомментировал эту информацию только в посте в Truth Social: «Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!»

Лусине Баласян