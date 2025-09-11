Мигранты не договорились на русском до поступления

72% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в петербургских школах, не было зачислено на обучение. Введение тестирования на знание русского языка почти в семь раз сократило количество поступивших в учебные заведения детей мигрантов. При этом, признают в Рособрнадзоре, большинство таких случаев связано с тем, что родители приносят неполный пакет документов и вовсе не допускаются до тестирования.

В среду, 10 сентября, Рособрнадзор сообщил, что всего в России 87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в школы. В ведомстве пояснили, что за апрель — август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с пакетами документов. Тестирование прошли 5,9 тыс. детей, успешно справились 2,9 тыс. из них (50%, или 12,6% от общего числа детей, на которых подали документы для поступления в школу).

С 1 апреля в России действует закон о запрете принимать детей-мигрантов в школы без прохождения теста на знание русского языка. Соответствующие изменения внесены в ФЗ «Об образовании» (544-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и 78 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"»). Согласно приказу № 170 Министерства просвещения, для поступления в первый класс будет достаточно устно ответить на четыре вопроса. Тест для 2–11-х классов состоит из устной и письменной частей. На всю работу отводится 80 минут.

Согласно демонстрационным вариантам, которые опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), для зачисления во второй класс необходимо выполнить 11 заданий, в третий и четвертый — 12. Например, подобрать однокоренные слова, найти главные члены предложения, описать фотографию и пройти аудирование. В демоверсии для поступления в 7–9-й классы 13 заданий, среди которых сочинение. Для зачисления в первый класс необходимо набрать 9 из 10 первичных баллов, во 2–5-й классы — 18 из 20, в 6–9-й — 20 из 22, в 10–11-й — 22 из 24.

В случае провала у ребенка будет второй шанс, однако только через три месяца. За это время, согласно приказу Минпросвещения, школьнику рекомендуется пройти дополнительное обучение русскому языку. В каком формате — должны решить родители.

Всего для приема в общеобразовательные организации было подано 1124 заявления, сообщили «Ъ-СПб» в комитете по образованию. В 145 случаях родители предоставили неполный комплект документов, из-за чего их дети не были допущены к тестированию. Еще 35 заявителей подали недостоверные сведения, отметили в ведомстве. Какие именно документы чаще всего не приносили иностранные граждане, в комитете уточнить не смогли. Сдать экзамены для поступления в школу смогли 257 несовершеннолетних, то есть 28% подавших документы. Остальные не набрали минимальное количество баллов для прохождения порога. С введением тестирования на знание русского языка в петербургские школы поступило почти в семь раз меньше иностранных граждан. В прошлом году их было почти 1750 человек. Общее количество первоклассников также сократилось: в сравнении с 63 тыс. в прошлом году в этом году учиться в первый класс пошли 60 тыс.

Во вторник, 19 августа, на сайте комитета по образованию Петербурга опубликовали распоряжение о создании комиссии для рассмотрения апелляций иностранцев после теста на знание русского языка. По данным «Ъ-СПб», пока никто не воспользовался возможностью подать апелляцию.

В петербургских школах в 2024–2025 годах обучается 14,5 тыс. детей-иностранцев, рассказали в комитете по образованию. Всего в образовательных учреждениях учится более 590 тыс. человек. Бесплатные курсы по русскому языку и подготовке к школе в Северной столице последние годы проводит общественная организация «Дети Петербурга». Однако от комментариев по теме тестов на знание русского языка в организации отказываются.

По словам детского омбудсмена Анны Митяниной, в городе обсуждается вариант организации трехмесячных курсов по русскому языку на базе центров социальной помощи семье и детям. При этом выделять на это деньги из бюджета город пока не собирается.

