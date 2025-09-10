В Екатеринбурге пять человек отравились после свадьбы в Olymp hall

В Екатеринбурге после свадьбы в банкетном зале Olymp hall на улице Чкалова отравились пять человек. Как сообщил Роспотребнадзор, у пострадавших зафиксирована норовирусная инфекция.

Организатором банкета выступала ИП Сапожникова Т.В. В ходе проверки установлено, что пищу готовили на бытовой кухне, а обслуживанием гостей занимались официанты, приглашенные по объявлениям в Telegram. Для хозяйственных нужд использовалась частная скважина, установленная с нарушениями.

«При отборе проб воды из скважины обнаружены патогенные бактерии, а также вирусы сразу нескольких ОКИ, в том числе норовирусы»,— говорится в сообщении.

Роспотребнадзор выдал предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий, включая запрет на использование скважины. Отмечается, что материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности.

Полина Бабинцева