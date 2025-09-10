Бензин выбивается из лимитов

Новые правила торгов бензином на Петербургской бирже вызвали недовольство участников рынка. Трейдеры опасаются, что лимиты на рост котировок и ограничения количества заявок могут исказить ценообразование. Минэнерго называет нововведения временными и отмечает, что они направлены на охлаждение завышенного спроса на бирже. Несмотря на снижение оптовых цен, внутренний рынок по-прежнему испытывает дефицит топлива, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Новые правила торгов бензином на Петербургской бирже грозят искажением индексов и их отрывом от реальных оптовых цен, свидетельствует опрос “Ъ” участников рынка. Биржа изменила механику торгов бензином с 8 сентября. Лимит ценовых колебаний по АИ-92 и АИ-95 с железнодорожной отгрузкой от текущих котировок установлен в размере плюс 0,01% против прежних плюс 0,5%. Кроме того, теперь на предварительных торгах и аукционе открытия один участник может подать только одну заявку на один лот, а в основной сессии — не более 15 заявок по каждому инструменту, в одной заявке допускается максимум три лота.

Как рассказывают источники “Ъ”, Минэнерго указывало, что ограничения на рост цен в пределах 0,01% и другие новые правила введены временно — чтобы больше покупателей могли получить доступ к торгам.

Но, подчеркивают собеседники “Ъ”, производство бензина не покрывает спрос, и из-за новой механики биржевые цены перестают отражать рыночный уровень в крупном опте. По словам одного из них, похожая ситуация была во время топливных кризисов 2010–2011 годов, когда биржевые котировки были в два-три раза меньше реальных цен перепродажи бензина и дизтоплива вне биржи. По мнению еще одного источника “Ъ” в отрасли, искусственное занижение биржевых цен неминуемо приведет к росту закупок бензина при помощи «роботов», что делает меры контрпродуктивными.

На Петербургской бирже перенаправили запрос “Ъ” в Минэнерго. Там сообщили, что новые меры обсуждались с нефтекомпаниями, ассоциациями трейдеров, ФАС и ЦБ. «Абсолютное большинство участников рынка поддержало данные меры, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, охлаждение завышенного спроса в биржевом канале реализации»,— отметили в министерстве. За первые два дня работы ограничения позволили стабилизировать и даже снизить биржевые цены на бензин, добавили там.

В ЦБ заявили, что Петербургская биржа вправе изменять дизайн торгов, в том числе устанавливать предельные границы колебания цен, а также ограничивать число лотов в заявках и количество самих заявок.

Изменения, отметили в ЦБ, призваны не допустить высокой волатильности на рынке нефтепродуктов, «обеспечив возможность для участников торгов выставлять заявки, цена которых максимально приближена к текущим рыночным ценам».

В ФАС от комментариев отказались.

10 сентября АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России подешевел на 0,45%, до 71,57 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,14%, до 78,96 тыс. руб. за тонну. Цены на дизтопливо выросли на 1,3%, до 63,55 тыс. руб. за тонну, достигнув пиковых показателей с начала 2025 года. Но, по словам источника “Ъ” в отрасли, после введенных ограничений можно ориентироваться только на стоимость топлива на нефтебазах, где она уже значительно выше биржевых цен.

С введением новых правил объем биржевых торгов нефтепродуктами в моменте сократился. По данным биржи, 8 сентября в оптовом сегменте реализовано 31,92 тыс. тонн бензина, что на 4,8% меньше, чем в предыдущий торговый день. Объем продаж АИ-92 снизился на 12,2%, до 17,34 тыс. тонн, что стало минимумом за 2025 год. 9 сентября продажи бензина сократились на 2,1% к предыдущему дню, до 31,26 тыс. тонн. Хотя 10 сентября реализация топлива выросла на 5,6%, до 33,12 тыс. тонн. Объем продаж АИ-92 увеличился на 1,6%, до 19,14 тыс. тонн, АИ-95 — на 13,1%, до 13,98 тыс. тонн.

В обзоре Национального биржевого ценового агентства отмечается, что 10 сентября топливо на бирже реализовывалось с соблюдением планов, поставщики по возможности стремились увеличить предложение, а основные покупатели меняют тактику поведения, так как объем, покупаемый сейчас, будет поставлен в середине — конце октября.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев считает замечания участников торгов справедливыми. По его словам, переработка топлива уже два месяца отстает от потребления, что по законам рынка должно вести к росту цен. Если же биржевая цена не может расти при дефиците, то она перестает отражать реальную стоимость товара, баланс спроса и предложения, а также лишает участников рынка инструмента анализа и принятия решений, добавляет аналитик. Ограничения на число заявок, продолжает он, сдерживают совокупный спрос, не позволяя крупным покупателям конкурировать за ограниченное предложение, поэтому объемы торгов начнут сокращаться.

Ольга Семеновых