Хегсет заявил главе Минобороны КНР, что США не хотят конфликта с Китаем

Глава Пентагона Пит Хегсет в телефонном разговоре c министром обороны Китая Дун Цзюнем заявил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с КНР и не хотят смены китайской власти. При этом господин Хегсет подчеркнул необходимость Вашингтона защищать свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщил Пентагон, министры договорились продолжать контакты. Как пишет South China Morning Post, в ходе разговора также обсуждалась проблема Тайваня и Южно-Китайского моря. «Всякий заговор или вмешательство с использованием военной силы для "содействия независимости" или использования тайваньского вопроса для сдерживания Китая будет пресекаться»,— приводит издание слова Дун Цзюня.

9 сентября также созвонились госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И. «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность открытого и конструктивного диалога по ряду двусторонних вопросов. В продолжение дискуссий в Куала-Лумпуре они также обсудили другие глобальные и региональные проблемы»,— сообщил Госдепартамент.

Марко Рубио и Ван И проводили встречу в Куала-Лумпуре в июле на полях совещаний по линии АСЕАН. Американский госсекретарь тогда заявил, что, несмотря на несогласие по некоторым вопросам, Вашингтон и Пекин могут сотрудничать в разных областях.

