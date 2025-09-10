В Париже нашли давно утерянную работу Рубенса

Глава парижского аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена обнаружил давно утерянную работу фламандского художника XVII века Питера Пауля Рубенса. На картине, написанной в 1613 году, изображен Иисус Христос на кресте.

Господин Осена обнаружил эту работу в 2024 году, когда готовил к продаже парижский особняк. Историк искусства Нил Буттнер, к которому обратился аукционист, подтвердил, что работа действительно принадлежит кисти Рубенса. По мнению экспертов, эта картина размером 105,5x72,5 см, скорее всего, была написана Рубенсом для частной коллекции. Предполагается, что в XIX веке работа принадлежала французскому художнику Вильяму Бугро, а позже — владельцам парижского особняка, где она была найдена.

«Это крайне редкое и потрясающее открытие»,— заявил господин Осена, отметив, что картина «в очень хорошем состоянии». 30 ноября она будет выставлена на аукционе.

Яна Рождественская