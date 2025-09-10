На аукционе устроят чтения

Прижизненные издания А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого выставят на аукцион. 11 сентября «Литфонд» проведет торги, которые посвящены редким книгам, автографам, фотографиям и архивным материалам, сообщили в аукционном доме. Одно из центральных мест в коллекции занимает первое отдельное издание романа «Война и мир». Оно было выпущено в Москве в 1860-х годах в шести томах. Стартовая цена —200 тыс. руб. Но за книгу уже готовы дать 240 тыс. руб. Дело в том, что первое издание разошлось мгновенно, поэтому этот комплект найти нелегко.

Гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров отмечает, что в торгах обычно участвуют около 200 коллекционеров и предугадать итоговые цены невозможно: «Если говорить о самых интересных лотах, с моей точки зрения, это несколько указов Петра Великого 1710-1720-х годов. Многие из них практически неизвестны. Некоторые сохранились в нескольких экземплярах. Один из топ-лотов — Коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны. На мой взгляд, тоже весьма интересный автограф — это развернутый инскрипт Сергея Эйзенштейна на фотографии Николая Черкасова в роли Александра Невского. Что касается цен и результатов, то, боюсь, здесь мы с вами ничего не предугадаем, так как прогнозы — совершенно неблагодарная история. Все будет зависеть от того, сколько коллекционеров будет заинтересованы в том или ином лоте, сколько будет участников. Мы проводим подобного рода аукционы три-четыре раза в месяц. Это онлайн-формат. Обычно количество участвующих — от 100 до 200 человек. Очный состоится чуть позже, в октябре, к 10-летию "Литфонда". Вот там действительно будут шедевры всероссийского уровня».

Кроме того, на аукционе будет представлен альманах «Новоселье» 1830-х годов. В нем можно найти первую публикацию поэмы А.С. Пушкина «Анджело» и повести Н.В. Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Его стартовая стоимость составляет 120 тыс. руб. За 70 тыс. руб. выставлено второе русское полное издание романа «Граф Монте-Кристо», выпущенное в 1931 году. А рукописный и машинописный архив Александра Солженицына середины 1960-х можно будет приобрести за 42 тыс. руб. Итоговая стоимость прижизненных изданий классиков может достигать нескольких миллионов, заметил президент международного портала аукционов Bidspirit Александр Киселевский. По его словам, они дорожают каждый год:

«Антикварная книга — это излюбленный предмет коллекционирования именно в России. Мы всегда читаем и особенно ценим именно прижизненные издания.

Они дорожают с каждым годом на 15-20%. Естественно, их немного. В России действительно есть немало коллекционеров-библиофилов и людей, которые собирают именно прижизненные издания. Таким образом они составляют библиотеки. Некоторые собирают произведения определенного автора, например, Пушкина или Гоголя. Они всегда уходят за десятки миллионов рублей. Поэтому ожидаемо, что лоты точно будут проданы, цена может взлететь как угодно. Прижизненные издания классиков — это шедевры, и цена на них даже более эмоциональная, чем рыночная. Когда схлестываются несколько библиофилов, то ставки могут взлететь в небо. Стоимость лота в конечном итоге может перевалить и за 20 млн руб. Все будет зависеть и от переплета, и от состояния, и от того, есть ли какие-то заметки на экземпляре».

Всероссийский рекорд по продаже антикварной книги был поставлен «Литфондом» в 2023 году. Тогда «Евгений Онегин» Пушкина, который издавался с 1826-го по 1832 год, был продан за 26 млн руб. А самый дорогой лот фонда — пятикомнатная квартира на Патриарших прудах, которую Иосиф Сталин подарил генералу армии Михаилу Малинину — ушел за 160 млн руб. Она ушла с молотка в 2021 году.

