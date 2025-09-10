Инфляция за неделю составила 0,1%

В России инфляция со 2 по 8 сентября составила 0,1% по отношению к прошлой неделе. Это следует из данных Росстата и Минэкономразвития.

Продолжается падение цен на большую часть плодоовощной продукции (-2% н/н). Больше всего подешевел за неделю картофель — на 4,8% неделя к неделе. Следом морковь (-4,7%), белокочанная капуста (-4,2%), лук репчатый (-3,7%), яблоки (-2,9%). Дорожают, согласно Росстату помидоры (+2,8%), огурцы (+0,4%) и бананы (+0,2%). Как следует из отчета Минэкономразвития, на остальные продукты питания цены продолжают расти в среднем на 0,24% неделя к неделе.

Как пишет Росстат в отчете о потребительских ценах на нефтепродукты, бензин марки АИ-95 стоил в Москве от 62,99 до 72,99 руб. В столице и Санкт-Петербурге цены на бензин в целом выросли на 0,3%. Самое большое подорожание в Дагестане (+3,3%) и Ингушетии (+6,1%).

В справке Минэкономразвития также приводится информация по изменению цен за август. Так, по их данным, совокупный индекс цен на зерно, растительное масло, сахар, мясо и молочные продукты в прошлом месяце вырос на 6,9% относительно аналогичного периода за 2024 год.