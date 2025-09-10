В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети

В Москве запустили новую трамвайную линию в 2,1 км от Чистых прудов до Комсомольской площади (площадь трех вокзалов). По ней будет ходить трамвай №90 «Метро «Сокольники» — Павелецкий вокзал».

Маршрут проходит по проспекту Академика Сахарова, где нет тяговых подстанций, поэтому на линии будут работать 20 односекционных трамваев «Львенок-Москва», в конструкции которых предусмотрена система автономного хода.

При строительстве новой трамвайной линии был благоустроен проспект Академика Сахарова и близлежащие улицы. Это первый инфраструктурный этап по созданию Московских трамвайных диаметров.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2025 года будет запущен один из маршрутов Московского трамвайного диаметра протяженностью 27 км. В 2026 году — еще один маршрут в 30 км. «То есть в Москве появляются диаметральные маршруты, которые проходят через центр города»,— пояснил мэр (цитата по сайту mos.ru).