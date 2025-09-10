Пермский край получит федеральную поддержку для расселения аварийного жилья

Пермский край получит 1,27 млрд рублей федерального софинансирования на расселение аварийных домов. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Дмитрий Махонин.

«В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» нам выделят 1,27 млрд рублей. — сообщил Дмитрий Махонин. — Эти деньги позволят уже на первом этапе переселить в новые квартиры более двух тысяч жителей Прикамья, которые сейчас живут в домах, признанных аварийными после 2017 года. Работы начинаем уже в этом году. Всего до 2031 года планируем переселить около 24 тысяч человек».

Ранее во время прямого эфира губернатор Пермского края рассказал, что за шесть лет в комфортные условия из аварийного и ветхого жилья уже переехали более 55,5 тысяч жителей края. А также недавно в Прикамье завершилось расселение многоквартирных домов, признанных аварийными в период до 2017 года. Последним был введен в эксплуатацию дом в поселке Октябрьский.

При этом Пермский край один из немногих регионов, который на расселение помимо федеральных направляет собственные средства. Благодаря этому в 2024 году план выполнен более чем на 170%. В Прикамье активно используется механизм комплексного развития территории (КРТ) для ликвидации аварийного и ветхого жилья: уже принято семь решений о КРТ жилой застройки. По пяти территориям инвесторы уже приступили к переселению граждан. Средства застройщиков, полученные в рамках торгов по проектам жилой застройки, также направляются на расселение аварийного жилого фонда.

Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ее курирует Минстрой России, оператором выступает Фонд развития территорий.