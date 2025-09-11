Дело запахло ущербом

Российское подразделение французского производителя косметики L’Oreal пытается взыскать с Центрального таможенного управления 895,8 млн руб. Суть требований компания пока не раскрывает. Причиной спора может быть сложная система взимания пошлин при ввозе в Россию косметики, после того как в апреле 2025 года их условия были изменены. Еще одной возможной причиной претензий компании к таможне могут быть лицензионные платежи. Похожее дело несколько лет назад закончилось выплатой в российский бюджет 3 млрд руб. для ушедшей из РФ H&M.

Российская «дочка» французского бренда парфюмерии и косметики L’Oreal — АО «Л’Ореаль» — подала 8 сентября иск в Арбитражный суд Москвы к Центральному таможенному управлению (ЦТУ), обнаружил “Ъ” в картотеке дел. Подробностей претензии компания пока не раскрывает. Однако известно, что сумма составляет 895,8 млн руб. В ЦТУ, Федеральной таможенной службе и российском офисе L’Oreal на запрос “Ъ” не ответили.

L’Oreal не покинула российский рынок после февраля 2022 года, но закрыла свои магазины и объявила о приостановке инвестиций в местный бизнес. Производитель, в отличие от многих других иностранных косметических брендов, локализовал в России, в Калужской области, выпуск части своей продукции, например средств гигиены. Но некоторые категории, в том числе декоративная и уходовая косметика, и сейчас поставляются из Франции, Италии и Германии.

Сохранение части бизнеса помогает компании работать на российском рынке без убытков. По данным СПАРК, в 2024 году выручка АО «Л’Ореаль» составила 68 млрд руб., чистая прибыль — 8,7 млрд руб.

Многомиллионные иски от бизнеса к таможне часто связаны с пошлинами, поясняет источник “Ъ” на рынке косметики. В начале 2025 года у импортера одной из российских розничных сетей возникла похожая ситуация. Компания ввозила косметику из Италии, Испании и Бельгии, к ее продукции таможня применила повышенные ввозные пошлины (35%), а импортер считал, что оснований для таких требований нет, рассказывает собеседник “Ъ”.

Кроме того, иногда компании пытаются провезти через границу определенную косметическую продукцию до вступления в силу повышенных пошлин, но таможня все равно взимает их по высоким ставкам. По словам источника “Ъ”, обычно бизнес платит требуемую сумму, но потом оспаривает эти начисления в суде.

Пошлины на отдельные виды парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран действуют с декабря 2022 года. В апреле 2025 года перечень был расширен: в него внесли духи, пудру, средства для волос и макияжа губ, а также средства по уходу за кожей. Одновременно правительство изменило условия заградительных мер по некоторым позициям: духи, туалетная вода, пудра и средства для волос из Франции стали облагаться пошлиной 20%, а не 35%. Аналогичные послабления ввели и для итальянских средств для макияжа губ и пудры. Кроме того, из-под действия пошлины вывели весь парфюм и всю косметику из Венгрии, Словакии и Южной Кореи.

Руководитель таможенно-логистического оператора КВТ Юлия Шленская сомневается, что дело может быть связано с пошлинами. «Непосредственно с Центральным таможенным управлением судятся из-за лицензионных платежей, которые импортеры не включают в таможенную стоимость»,— поясняет она. Похожий спор был у шведского одежного ритейла H&M. В 2021 году таможенный орган взыскал с компании 3 млрд руб. из-за того, что та не включила лицензионные платежи в таможенную стоимость большой партии ввезенной в РФ партии товаров.

АО «Л’Ореаль» скорее всего уже выплатило в бюджет те 895,8 млн руб., но теперь хочет вернуть их, предполагает госпожа Шленская. Судя по судебной практике, дела с включением лицензионных платежей в таможенную стоимость обычно складываются не в пользу таможенных органов, отмечает эксперт.

Виктория Колганова