В массовой аварии в Кочубеевском округе погибли два человека

В Кочубеевском районе произошло массовое ДТП, погибли два человека. Авария случилась днем 10 сентября на автодороге «Кавказ» у подъезда к Черкесску. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Предварительно, 37-летний водитель «Тойоты» потерял управление автомобилем, из-за чего выехал на встречу полосу. Там машина столкнулась с автомобилями «Хендай» и «Субару».

В результате ДТП 44-летняя пассажирка «Тойоты» и 51-летняя водитель «Хендай» погибли на месте. Водителя «Тойоты госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская