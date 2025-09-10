В массовой аварии в Кочубеевском округе погибли два человека
В Кочубеевском районе произошло массовое ДТП, погибли два человека. Авария случилась днем 10 сентября на автодороге «Кавказ» у подъезда к Черкесску. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
Предварительно, 37-летний водитель «Тойоты» потерял управление автомобилем, из-за чего выехал на встречу полосу. Там машина столкнулась с автомобилями «Хендай» и «Субару».
В результате ДТП 44-летняя пассажирка «Тойоты» и 51-летняя водитель «Хендай» погибли на месте. Водителя «Тойоты госпитализировали.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.