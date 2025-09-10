В Татарстане сотрудники Росгвардии выявили восемь охотников-нарушителей

В Татарстане сотрудники Росгвардии и Госкомитета по биоресурсам во время рейда выявили восемь административных нарушений правил охоты. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардией по Татарстану.

В первые дни рейда было проверено более 100 охотников и 60 транспортных средств. Составлено восемь протоколов по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты). Нарушений в области оборота оружия не выявлено.

Профилактические рейды проводятся в охотничьих угодьях. Сотрудники служб проверяют документы на право владения оружием, транспортные средства, а также движения маломерных судов в акваториях.

Рейды будут проводиться до конца сезона охоты, который продлится до следующего года. Уточнили в пресс-службе ведомства.

Марк Халитов