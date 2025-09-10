Волгоградец стал фигурантом дела о мошенничестве с земельным участком

В Волгоградской области следствие по материалам проверки прокуратуры возбудило в отношении жителя Камышина уголовное дело о мошенничестве при получении в собственность земельного участка (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Камышинская городская прокуратура выяснила, что фигурант арендовал земельный участок и предоставил в администрацию городского округа г. Камышин документы с информацией о наличии на нем коттеджа. Фактически этого объекта недвижимости там не было. Через некоторое время фигурант приобрел землю площадью около 1 тыс. кв. м за 33 тыс. руб., тогда как ее кадастровая стоимость составляла свыше 1,1 млн руб.

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела. В рамках расследования специалисты оценят действия должностных лиц органов местного самоуправления при отчуждении земельного участка.

Павел Фролов