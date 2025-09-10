Состав «Акрона» пополнил полузащитник Эдгар Севикян

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян присоединился к футбольному клубу «Акрон» на правах аренды с правом выкупа до конца сезона 2025/26. Ранее игрок выступал за венгерский «Ференцварош».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эдгар Севикян является воспитанником московского «Локомотива». В 2017 году он переехал в Испанию, где развивался в системе «Леванте». В январе 2020 года он дебютировал за вторую команду в Сегунде B и почти через год получил шанс сыграть в испанской Примере, выйдя на замену в матче против «Хетафе».

В летнее межсезонье 2022 года Севикян вернулся в Россию и стал игроком «Пари Нижний Новгород», где провел 40 матчей, забив восемь голов и сделав одну результативную передачу. В январе 2024 года он перешел в «Ференцварош», где сыграл 19 матчей, забив два гола и отдав одну передачу. Прошлый сезон он провел в аренде у «Локомотива», отыграв 20 матчей и сделав четыре ассиста.

В составе сборной Армении Севикян сыграл 18 матчей, забив два гола и отдав одну передачу. В ближайшее время он прибудет в Тольятти после матчей квалификации на ЧМ-2026 с Португалией и Ирландией.

Андрей Сазонов