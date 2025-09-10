Рыбинца приговорили к принудительным работам за гибель пешехода

Рыбинский городской суд признал виновным 19-летнего водителя в нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель пешехода. В областной прокуратуре сообщили, что подсудимому назначено 2 года принудительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что 12 мая 2025 года водитель, находясь за рулем автомобиля LADA, сбил на улице Крестовой пешехода, который скончался в больнице от полученных травм.

«Подъезжая с превышением скорости (67 км/ч вместо 60) к нерегулируемому перекрестку с улицей Бородулина, он обогнал несколько транспортных средств, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на переходящую по нерегулируемому пешеходному переходу 40-летнюю женщину»,— сообщили в надзорном ведомстве.

При вынесении приговора суд учел позицию гособвинителя. В период принудительных работ из зарплаты водителя будет удерживаться 10% в доход государства. Также житель Рыбинска лишен водительских прав на 2 года. Дочери и матери погибшей он должен заплатить по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Алла Чижова