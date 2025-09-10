Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин наградил водителя за спасение пострадавших от удара ВСУ по крымскому пляжу

Президент России Владимир Путин наградил водителя автобуса Александра Кырпу из Севастополя за спасение людей в Учкуевке, пострадавших в прошлом году после взрыва ракеты ATACMS над городским пляжем. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени Кырпу Александра Сергеевича — водителя автомобиля государственного унитарного предприятия Севастополя "Севэлектротранс им. А. С. Круподерова"»,— сказано в документе.

Летом 2024 года ВСУ нанесли по Севастополю удар пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем в Учкуевке. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе два ребенка. В общей сложности пострадало более 150 граждан. После трагедии власти города объявили об усилении мер безопасности.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все