Путин наградил водителя за спасение пострадавших от удара ВСУ по крымскому пляжу

Президент России Владимир Путин наградил водителя автобуса Александра Кырпу из Севастополя за спасение людей в Учкуевке, пострадавших в прошлом году после взрыва ракеты ATACMS над городским пляжем. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени Кырпу Александра Сергеевича — водителя автомобиля государственного унитарного предприятия Севастополя "Севэлектротранс им. А. С. Круподерова"»,— сказано в документе.

Летом 2024 года ВСУ нанесли по Севастополю удар пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем в Учкуевке. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе два ребенка. В общей сложности пострадало более 150 граждан. После трагедии власти города объявили об усилении мер безопасности.

Александр Дремлюгин, Симферополь