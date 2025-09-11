Музыка на высоте

Опера под открытым небом, концерты на природе, в том числе в самых необычных локациях — сегодня классическая музыка ищет и находит поклонников далеко за пределами театров и филармонических залов. Под конец летнего курортного сезона в Сочи завершился фестиваль «Роза Хутор. Классика», ключевым событием которого стала премьера оперы «Пиковая дама».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В последние дни августа Благотворительный фонд Алексея Асланова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Русско-китайского фонда культурного обмена представил новую постановку оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» на открытой сцене парка «Лайзо» курорта «Роза Хутор». Фестиваль и оперная премьера в горах Большого Сочи состоялись уже в четвертый раз. Самой первой была «Кармен», потом «Турандот», в прошлом году давали «Царскую невесту». Главный режиссер фестиваля и постановщик всех спектаклей — хореограф и режиссер-постановщик Мариинского театра Илья Устьянцев, идеолог и художественный руководитель фестиваля — Алексей Асланов, дирижер Мариинского и Большого театров, с 2020 по 2023 год возглавлявший Сочинский симфонический оркестр. Работа в Сочи вдохновила Алексея Асланова на создание фестиваля на открытом воздухе среди впечатляющих горных ландшафтов и популяризирует классическое искусство среди публики, которая в курортный сезон приезжает из большинства регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Открытие и концерты фестиваля, кроме финальной оперной постановки, проходят на главной площади курорта «Роза Хутор», вход свободный, насладиться классическим искусством может любой желающий. Учитывая количество отдыхающих в конце августа, недостатка в зрителях нет, к тому же послушать Чайковского, Рахманинова и Шуберта в исполнении Дмитрия Шишкина, который выступал на фестивале в этом году,— большая удача. Посмотреть балет в исполнении солистов Мариинского театра или познакомиться с молодым оперным поколением и, возможно, лицезреть один из первых выходов на публику будущей большой звезды — тоже дорогого стоит. Ежегодно проходит кастинг молодых оперных исполнителей на участие в фестивале. Фонд F. E. S. совместно с организаторами отвечает за образовательную программу, цель которой открывать новые имена и таланты. Несколько месяцев жюри во главе с Татьяной Антоновской, директором образовательной программы «Роза Хутор. Классика», отбирает лучших певцов, наградой для победителей становится участие в оперной постановке, мастер-классы с уже состоявшимися артистами, а также гала-концерт на центральной площади «Роза Хутор». Исполняют, как правило, арии популярные и знакомые даже далекой от оперы публике, в результате послушать их останавливается практически каждый гуляющий вдоль вечерней набережной реки Мзымты. Одна из идей организаторов в этом и состоит — увлечь классической музыкой тех, кто с ней не очень-то знаком, из числа приехавших на отдых исключительно ради моря или гор. Есть и те, кто подстраивает свой отпуск под даты проведения «Роза Хутор. Классика» — событийный туризм становится популярным направлением в России, и самыми привлекательными для поездок являются именно музыкальные фестивали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 4

Приехавших в «Розу Хутор» специально ради оперы от случайных зрителей в парке «Лайзо» можно определить по дресс-коду: первые его соблюдают, вторым приходится обходиться тем, что было в чемодане. Первых, к слову, в разы больше, случайных немного. Здесь уже нужен билет. Само путешествие вверх в горы на высоту 1050 м занимает минут 30, зрителей везут на автобусах. Площадка с амфитеатром под открытым небом находится в уединенном месте, вокруг — только горы, и в этом вся суть представления. Музыка Чайковского на фоне очертаний Кавказского хребта, природной тишины и опускающейся ночи — прекрасное посреди прекрасного. За этим впечатлением сюда едут как искушенные, так и начинающие меломаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 14

«Пиковую даму» приурочили к 185-летию великого композитора, однако зрители, обсуждая действие в антракте, сошлись на том, что опера в этом году знаковая: поблизости расположена игорная зона «Красная Поляна». По словам Ильи Устьянцева, авторы новой постановки попытались посмотреть на произведение нетривиально, разобраться в настоящих и скрытых чувствах каждого персонажа, не идя при этом вразрез с великими создателями оперы. Ведущие партии исполнили солисты с мировыми именами: Дмитрий Головнин (Герман), Инара Козловская (Лиза), Юлия Маточкина (Полина), Владислав Сулимский (Томский), Владислав Куприянов (Елецкий), Анна Кикнадзе (Графиня). Музыкальное сопровождение представлял симфонический оркестр Rosa Philarmonia под управлением Алексея Асланова. Это новый проект художественного руководителя «Роза Хутор. Классика», оркестр, дебютировавший на фестивале с симфонической программой и исполнивший произведения Густава Малера и Сергея Прокофьева. Rosa Philarmonia сформировалась как творческий союз, который включает в себя профессиональный оркестр, хор, а также программы поддержки молодых артистов. В наступающем театральном сезоне уже запланированы концерты Rosa Philarmonia в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Любовь Неверовская