«Дональд Трамп торопиться не будет»

Есть невероятный прогресс, но вопросы остаются: вице-президент США Джей Ди Вэнс уверен, что переговоры по Украине движутся в правильном направлении. Проблема в нежелании конфликтующих сторон войти в «дверь мира». Дональд Трамп против изоляции России и готов с ней контактировать. Единственное условие — заключение мирного соглашения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белый дом пока намерен воздерживаться от резких шагов в отношении Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На фоне очередной возникшей неопределенности относительно судьбы мирного процесса по Украине на сцене появился Джей Ди Вэнс и разъяснил широкой общественности, что на самом деле все не так плохо, как это может показаться на первый взгляд. По словам вице-президента Соединенных Штатов, в результате прошедших переговоров достигнут «невероятный прогресс», но остается вопрос: войдут ли русские и украинцы в дверь мира? Продолжение конфликта невыгодно никому: ни Америке, ни Украине, ни России. Далее господин Вэнс озвучил тезис очень похожий на условие или предложение: Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России и готов возобновить с ней взаимовыгодные контакты, но при условии заключения сделки по Украине.

Все это происходит на фоне переговоров между Белым домом и ЕС по совместным антироссийским санкциям. Результат пока неочевиден. Нельзя исключать, что в Вашингтоне ждут новостей из Москвы, которых пока нет. Тем временем на территорию Польши в достаточно большом количестве прилетели некие неизвестные дроны, их пришлось сбивать. Причем, похоже, что натовская оборона показала себя не лучшим образом. Как бы то ни было, официальная Варшава утверждает, что это были российские летательные аппараты, что по большому счету может расцениваться как агрессия. В Москве подобное отрицают и предлагают совместное расследование.

Впрочем, дело даже не в дронах, а в очередном совпадении. Как было сказано выше, сейчас как раз время выбирать: окончательно военный сценарий или новые попытки договориться. Понятно, что в такой ситуации чаша весов склоняется к первому варианту. Постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер по этому поводу заявил о готовности Америки защищать каждый сантиметр земли, который находится под охраной блока. Собственно, он ничего другого сказать не может. Решения ждут непосредственно от Дональда Трампа. Скорее всего, президент в очередной раз не будет торопиться. Впрочем, в такой ситуации прогнозы — дело совсем неблагодарное.

Ясно одно — дверь мира пока что закрыта, и войти в нее просто физически невозможно, хотя, наверное, попытки делаются и будут продолжаться.

Поводов для оптимизма по-прежнему немного, хотя США дают понять, что настроены больше на переговоры, чем на очередной этап конфронтации. Нужно следить за тем, что будет происходить дальше: как отреагирует НАТО и, что очень важно, как поведет себя Европа. Европейские страны делают жесткие заявления, отношение к Российской Федерации у них самое что ни на есть серьезное. Но пока дальше громких заявлений ничего никуда не идет.

Дмитрий Дризе