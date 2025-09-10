В Татышлинском районе в аварии погибли два человека

В Татышлинском районе в ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Авария произошла на 77 км автодороги Бураево – Старобалтачево – Куеда, рядом с деревней Верхнее Татышлы. При выезде со второстепенной дороги на главную автомобиль Lada Granta столкнулся с ВАЗ-2107.

Водитель ВАЗ и его пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи. Водителя и пассажира Lada Granta госпитализировали с многочисленными травмами.

Майя Иванова