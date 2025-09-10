К «Олимпу» через суд

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск застройщика «Олимп» к администрации Ессентуков. Он обязал власти продлить аренду участка площадью 13 тыс. кв. м до декабря 2028 года для завершения строительства четырех многоквартирных домов.



На Ставрополье арбитражный суд удовлетворил требования ООО «Специализированный застройщик Олимп» и признал незаконным отказ комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки в предоставлении земли в аренду. Суд обязал администрацию городского округа и комитет по управлению муниципальным имуществом подготовить проект договора аренды. Документы должны направить застройщику для подписания. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Участок предназначен для завершения строительства многоквартирных домов жилого комплекса, включающего четыре корпуса. Работы ведутся на основании разрешений на строительство от 22 января 2024 года. Срок аренды установлен до 22 декабря 2028 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Олимп» зарегистрировано в 2012 году в городе Ессентуки. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Учредитель компании — Владимир Теритатов. Выручка предприятия за 2024 год составила 102,3 млн руб., прибыль — 80,6 млн руб.

В иске, с которым компания обратилась в краевой арбитраж, она требовала признать незаконным решение комитета по управлению муниципальным имуществом Ессентуков от 22 апреля 2025 года об отказе в продлении договора аренды участка на ул. Пригородной. Истец указал, что незавершенное строительство нарушает права дольщиков, заключивших договоры долевого участия.

Власти отказали в продлении аренды, поскольку территория уже предоставлялась для завершения строительства с 2019 года по 2022-й. Однако истец посчитал решение незаконным, поскольку завершить возведение домов не удалось из-за невозможности увеличения мощности энергопринимающих устройств.

Изначально на спорной территории планировали возводить блокированные дома, но позже администрация заменила их четырьмя четырехэтажными многоквартирными зданиями. В 2019 году компания ввела в эксплуатацию двухтрансформаторную подстанцию мощностью 537 кВт, рассчитанную на семь домов и блокированную застройку.

История комплексного освоения участка началась в 2014 году, когда компания «Олимп» получила в аренду территорию площадью 60 тыс. кв. м. С тех пор застройщик успел возвести и ввести в эксплуатацию трехэтажные дома в 2016 году и три семиэтажных здания в 2019-м.

В январе 2024 года компания получила разрешения на строительство четырех многоквартирных домов со сроком действия до 22 декабря 2028 года. На данный момент готовность этих объектов составляет 31% и 43%.

В декабре 2023 года общество обратилось в АО «Ессентукская сетевая компания» с заявкой на увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств. В марте 2024-го сетевая компания направила проект договора о технологическом присоединении с указанием оплаты за это в размере 21,3 млн руб. Застройщик отказался подписывать договор и обратился с жалобами в ФАС.

По результатам рассмотрения жалоб управление ФАС по Ставропольскому краю установило признаки нарушения порядка расчета стоимости технологического присоединения и вынесло постановление о наложении штрафа на АО «Ставропольские городские электрические сети» в августе 2024 года.

В решении суда указано, что с декабря 2023 года строительство многоквартирных домов приостановлено из-за нерешенных вопросов увеличения мощности энергопринимающих устройств и подключения объектов к электросетям. Это не позволяет застройщику завершить возведение зданий и ввести их в эксплуатацию. Суд установил, что нарушение сроков строительства связано с действиями организаций, эксплуатирующих инженерные сети, к которым должны быть подключены возводимые объекты. Неосвоение земельного участка в предусмотренный договором срок произошло не по вине застройщика.

При вынесении решения суд учел, что действия заявителя направлены на завершение начатого строительства и ввод домов в эксплуатацию. Для этого необходимо оформление арендных отношений с администрацией. Собственник земли не обращался в суд с требованием изъять объекты незавершенного строительства.

Согласно решению, застройщик как владелец незавершенных объектов на участке вправе приобрести землю в аренду без торгов для окончания работ. Суд отметил, что иное решение создало бы риски нарушения имущественных прав застройщика и его кредиторов — граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве.

Тат Гаспарян