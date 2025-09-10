Камала Харрис раскритиковала Джо Байдена в мемуарах

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах-2024 Камала Харрис едва ли не впервые рассказала, что по-настоящему думает о предвыборной кампании и роли, которую сыграл в ней Джо Байден. Журнал The Atlantic опубликовал отрывок из ее мемуаров «107 дней». Как следует из этого отрывка, решение идти на второй срок было принято единолично президентом и первой леди. И это госпожа Харрис считает «безрассудным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камала Харрис

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP Камала Харрис

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

«Все говорили, что это решение Джо и Джилл (жена господина Байдена.— “Ъ”),— пишет Камала Харрис.— Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудно. Ставки были слишком высоки. Это не то решение, которое можно оставлять на откуп эго и амбициям отдельного человека».

Госпожа Харрис пишет, что она много размышляла о том, нужно ли объяснить президенту, что ему не стоит идти на второй срок. В итоге она отказалась от этой идеи, решив, что господин Байден сочтет такие слова «неприкрыто амбициозными, а возможно, и ужасно нелояльными». Тем более что его команда и так «часто работала против нее», считая, что «чем лучше выглядит она, тем хуже он смотрится на ее фоне».

«В 81 год Джо устал… Возраст дал о себе знать, проявившись физически и вербально»,— пишет она. Впрочем, он был в состоянии в полной мере выполнять свою работу. «В свои худшие дни он был более глубоким и компетентным, более способным к здравым суждениям… чем Дональд Трамп в свои лучшие моменты»,— считает Камала Харрис.

Мемуары госпожи Харрис, посвященные ее президентской кампании 2024 года, длившейся 107 дней, выйдут в издательстве Simon & Schuster 23 сентября.

Яна Рождественская